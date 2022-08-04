В Москве подорожал один тип жилья

«Инком-Недвижимость»: вторичное жилье в Москве подорожало на два процента

За год в Москве подорожало вторичное жилье. О том, что один тип объектов стал менее доступен, говорится в исследовании «Инком-Недвижимость», результаты передает «Интерфакс».

По итогам июля на рынке «вторички» старой Москвы средняя цена предложения составила 278,7 тысячи рублей за квадратный метр. В годовом выражении показатель увеличился на два процента. В Восточном округе за год цена метра выросла на 4,7 процента, до 242,8 тысячи рублей, в Юго-Западном — на 4,6 процента, до 274,3 тысячи рублей, а в СВАО — на 4,1 процента, до 257,8 тысячи рублей. При этом за месяц средняя стоимость снизилась на 0,1 процента.

Руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов отметил, что сейчас на вторичном рынке стоимость объектов сильно завышена. «Все большее количество продавцов начинает приходить в себя – они понимают, что для реализации своих объектов необходимо возвращаться к реальным рыночным значениям. В первую очередь это касается владельцев объектов в самых дорогих районах города», — заявил он.

Ранее в августе москвичам назвали части города, где сильнее всего подорожало элитное жилье. В списке оказались Якиманка, Басманный и Пресненский районы.