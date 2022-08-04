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Не умевшие плавать российские дети пошли купаться и утонули на глазах у подруг

В ЯНАО две не умевшие плавать девочки пошли купаться и утонули на глазах у подруг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) утонули две девочки-подростка. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России (СУ СК) по региону.

По данным следователей, в Тазовском районе группа детей без сопровождения взрослых пошла купаться на реку Марета-Яха, однако никто из них не умел плавать. Две девочки — 14 и 15 лет — зашли в воду слишком глубоко и начали тонуть. Подруги не смогли спасти девушек, и те утонули у них на глазах. Тела погибших смогли достать из воды уже взрослые.

СУ СК по ЯНАО объявил о начале проверки по факту случившегося. Следственная группа уже вылетела на место для бесед с очевидцами смерти россиянок.

Ранее сообщалось, что российская школьница утонула вместе с тетей в реке на глазах у матери.

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Валерий Розенберг
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