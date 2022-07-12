Российская школьница утонула вместе с тетей в реке на глазах у матери

В Комсомольске-на-Амуре 11-летняя школьница утонула вместе с тетей во время купания в реке

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края во время купания в реке утонули школьница и ее тетя. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным KP.RU, 11-летняя школьница утонула у яхт-клуба на глазах у матери. Девочка решила искупаться, течение унесло ее под воду — ребенка попыталась вытащить тетя, однако тоже погибла.

Кроме того, россиянок безуспешно пытался спасти местный рыбак и мать школьницы.

Сотрудники правоохранительных органов ищут тела утонувших россиянок. После случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее в Тверской области трое детей в возрасте пяти-шести лет утонули в водохранилище. По словам губернатора Игоря Рудени, предварительно, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых.