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Трое детей утонули в тверском водохранилище

СУСК сообщил, что тела троих детей обнаружены на берегу водохранилища в Тверской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Трое детей 5-6 лет утонули в водохранилище в Тверской области. Их тела обнаружили на берегу Негочанского водохранилища. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственное управление (СУСК) и прокуратуру области.

«На берегу Негочанского водохранилища Кувшиновского района Тверской области и в самом водоеме обнаружены тела троих малолетних детей, предположительно, 5-6 лет», — сообщили в областной прокуратуре.

В Следственном комитете добавили, что начата доследственная проверка по данному факту. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают личности погибших.

«Для установления точных причин смерти детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подтвердили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, по предварительной информации, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых.

Ранее в Свердловской области шестилетний ребенок утонул в реке Путишна на глазах у взрослых. Ребенок остался без присмотра — мальчик играл на пирсе и случайно упал в воду.

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Марина Совина
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