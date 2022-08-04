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Боррель впервые оценил визит Пелоси на Тайвань

Глава европейской дипломатии Боррель назвал нормальным визит спикера Пелоси на Тайвань

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте впервые прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания, назвав ситуацию нормальной.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — оценил Боррель.

Ранее Пелоси заявила, что власти США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу «перед лицом агрессии». Политик заявила, что американская сторона подтвердила готовность Конгресса поддерживать Тайвань.

Пелоси посетила остров 2 августа. Она провела на Тайване меньше суток, после чего улетела в Южную Корею.

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Марина Совина
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