Россиянам рассказали о влиянии лишнего веса на либидо партнера

Психотерапевт Фомин: любые изменения во внешности могут повлиять на либидо партнера

Любые изменения во внешности, будь то лишний вес, новая стрижка или возрастные деформации, могут оказать влияние на либидо партнера, рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. В беседе с «Вечерней Москвой» он объяснил россиянам, как такого рода перемены связаны с сексуальным влечением.

Специалист заявил, что человеку всегда нужно время, чтобы привыкнуть к новой внешности и перестать думать о себе в негативном ключе, особенно если изменения были ему неподконтрольны. Подавленное состояние человека всегда передается его партнеру и сказывается на его ментальном здоровье, что, в свою очередь, может повлиять на либидо, продолжил Фомин.

По словам психотерапевта, зачастую негативные трансформации внешности вызваны старением, гормональным сбоем или проблемами со здоровьем, что оказывает дополнительное психологическое давление на обоих партнеров и ведет к ухудшению качества их сексуальной жизни. «Если человек перенес операцию, которая привела к значительным изменениям во внешности или, более того, к уродующим метаморфозам в теле человека, то есть вероятность, что партнер не привыкнет к ним и его либидо снизится», — отметил психотерапевт.

Однако не всегда перемены во внешности отрицательно сказываются на уровне сексуального влечения, успокоил Фомин. Если какие-то трансформации типа пластической операции, косметологической коррекции или стрижки запланированы заранее, то они воспринимаются обоими партнерами гораздо проще. Более того, зачастую подобные изменения способны положительно сказаться на интимной жизни пары.

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