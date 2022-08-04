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Россиянам рассказали о влиянии лишнего веса на либидо партнера

Психотерапевт Фомин: любые изменения во внешности могут повлиять на либидо партнера

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Любые изменения во внешности, будь то лишний вес, новая стрижка или возрастные деформации, могут оказать влияние на либидо партнера, рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. В беседе с «Вечерней Москвой» он объяснил россиянам, как такого рода перемены связаны с сексуальным влечением.

Специалист заявил, что человеку всегда нужно время, чтобы привыкнуть к новой внешности и перестать думать о себе в негативном ключе, особенно если изменения были ему неподконтрольны. Подавленное состояние человека всегда передается его партнеру и сказывается на его ментальном здоровье, что, в свою очередь, может повлиять на либидо, продолжил Фомин.

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По словам психотерапевта, зачастую негативные трансформации внешности вызваны старением, гормональным сбоем или проблемами со здоровьем, что оказывает дополнительное психологическое давление на обоих партнеров и ведет к ухудшению качества их сексуальной жизни. «Если человек перенес операцию, которая привела к значительным изменениям во внешности или, более того, к уродующим метаморфозам в теле человека, то есть вероятность, что партнер не привыкнет к ним и его либидо снизится», — отметил психотерапевт.

Однако не всегда перемены во внешности отрицательно сказываются на уровне сексуального влечения, успокоил Фомин. Если какие-то трансформации типа пластической операции, косметологической коррекции или стрижки запланированы заранее, то они воспринимаются обоими партнерами гораздо проще. Более того, зачастую подобные изменения способны положительно сказаться на интимной жизни пары.

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Наталья Обрядина
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