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Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Карабахе

Премьер Армении Пашинян заявил, что к российским миротворцам в Карабахе «есть вопросы»

Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе «есть вопросы». Его слова приводит «Интерфакс».

Пашинян сказал, что «вопросы в армянском обществе о содержании и сути миротворческой миссии» вызывает ряд событий в регионе, произошедших с ноября 2020 года. В частности, он указал на захват Азербайджаном сел Хцаберд и Хин Тагер в декабре 2020 года и пленение армянских военнослужащих, которое, по словам премьера, проходило «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев». Также при них было захвачено село Парух в марте 2022 года, утверждает глава армянского правительства.

Из-за этого «возникает острая необходимость уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе», добавил Пашинян. При этом он отметил, что присутствие российских миротворцев в целом является ключевым фактором обеспечения безопасности в неспокойном регионе. «Мы высоко оцениваем усилия РФ по обеспечению безопасности и стабильности», — сказал премьер.

Также 4 августа Никол Пашинян назвал ситуацию на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике крайне сложной.

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Антон Похиляк
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