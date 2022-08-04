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При обстреле ВСУ исправительной колонии в Донецке погиб человек

Сотрудник исправительной колонии в Донецке скончался при обстреле ВСУ

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию исправительной колонии в Донецке, один из сотрудников учреждения скончался. Об этом со ссылкой на заявление мэра города Алексея Кулемзина сообщает ТАСС.

Согласно данным градоначальника, при обстреле также пострадали двое заключенных.

«В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по улице Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены двое заключенных», — уточнил Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь и утраты боеспособности оставили занимаемые позиции в ДНР.

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Варвара Кошечкина
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