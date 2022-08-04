В ДНР назвали мотивы украинских военных при обстреле Еленовки

Депутат ДНР Попова заявила, что Киеву была выгодна ликвидация военнопленных в Еленовке

Киеву и западным партнерам была выгодна ликвидация военнопленных в СИЗО Еленовки. Мотивы украинских военных назвала депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Ирина Попова, передает РИА Новости.

«[Целью Украины было] не допустить нового Нюрнбергского процесса, заставить навсегда замолчать свидетелей кровавых преступлений против человечества и попутно обвинить в причастности к данному обстрелу ДНР и Российскую Федерацию, поплакаться перед всем западным миром и в очередной раз поклянчить оружие», — так депутат объяснила обстрел СИЗО.

По ее словам, провокация готовилась заранее, так как именно Киев просил власти ДНР о содержании украинских военнопленных в Еленовке. Она также заявила, что украинская сторона игнорирует неопровержимые доказательства своей причастности к преступлению и обвиняет союзные войска.

29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в поселке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечалось, что в результате удара ВСУ погибло более 50 человек.