Без Netflix рынок онлайн-кинотеатров продолжил медленный рост

Выручка легальных онлайн-видеосервисов выросла на 5 процентов при снижении темпов

Суммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам прошедшего полугодия выросла на 5 процентов и составила 25,9 миллиарда рублей. Это вытекает из исследования аналитического агентства TelecomDaily. В отчете агентства отмечается снижение темпов роста выручки, связанное, в первую очередь, с уходом международных сервисов, таких как Netflix, который годом ранее занимал четвертое место по выручке, и Megogo (входил в первую десятку).

Мощнее остальных общую выручку нарастил «Кинопоиск» (входит в «Яндекс») — плюс 88 процентов, у KION (входит в МТС) — плюс 64 процента, у Wink (Ростелеком) — плюс 38 процентов, у Start (Мегафон) — плюс 21 процент. Большинство основных игроков сумели увеличить выручку.

Входящие в экосистемы «Яндекса» и МТС «Кинопоиск» и KION соответственно, практически на порядок опережают темпы роста рынка: их динамика выше усредненного показателя всего рынка 2020-2021 годов, когда рынок рос на 71 и 31 процент соответственно.

Оба онлайн-кинотеатра сделали ставку на оригинальный контент и развитие продукта в рамках экосистемы. KION, который только год присутствовал на рыке, занял 5,5 процента его объема, за год предложив рынку десятки обсуждаемых новинок оригинального контента. «Кинопоиск» вырос с 13 до 23,2 процента по доле рынка, передвинув IVI на вторую позицию.