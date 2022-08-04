Проведение концерта «Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя опровергли

В Фонде храма Христа Спасителя назвали фейком планы провести концерт «Хит-парад СССР»

Концерт «Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя проводиться не будет. Такое мероприятие даже не было запланировано. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель Фонда храма Христа Спасителя. Художественный руководитель арт-проекта «ТенорА XXI века» Дмитрий Сибирцев, музыканты которого якобы должны были выступить в зале церковных соборов, также опроверг участие в мероприятии.

«Хит-парад СССР» анонсирован в зале церковных соборов храма 16 сентября. Информация об этом есть на сайтах крупных сервисов по продаже билетов, например Ticketland, Redkassa и «Яндекс.Афиша». В Фонде храма Христа Спасителя утверждают, что концерт никто не организовывал.

Нет, такого мероприятия не будет проводиться. Ни переговоров не велось, ни договор не заключался, это все какой-то фейк. Полагаю, что будем выяснять, кто этим занимается представитель Фонда храма Христа Спасителя

В программе двухчасового мероприятия сказано, что советские песни Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона исполнят участники проектов «ТенорА XXI века» и Vegas, куда входят солисты московских оперных театров. В беседе с «Лентой.ру» художественный руководитель арт-проекта «ТенорА XXI века» Дмитрий Сибирцев заявил, что музыкантов не приглашали на это мероприятие.

«16 сентября у нас будет концерт в культурном центре "Меридиан" и с совершенно другой программой. Насчет этого концерта — я вообще не понимаю, откуда он взялся и кто его инициировал. Мы на это дело не подписывались, я вам так скажу. Мне уже даже звонили зрители и спрашивали, можно ли купить билет, чем ввергли меня вообще в недоумение», — сказал он. По словам Сибирцева, у арт-проекта нет программы с таким названием.

При этом билеты на концерт практически невозможно купить. Представитель площадки по продаже билетов сообщил «Ленте.ру», что они появились в продаже несколько месяцев назад, но быстро закончились.

