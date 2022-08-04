ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Евросоюз ввел новые санкции против экс-президента Украины Януковича и его сына

Европейский союз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Уточняется, что данные лица внесены в санкционный список из-за «действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности государства». Кроме того, отмечается, что в случае с Александром Викторовичем Януковичем санкции введены «за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины».

Ранее экс-лидер Украины Виктор Янукович призвал сограждан отказаться от информационной политики, которую проводят нынешние власти страны, и самим решить, «хотят ли они мира или продолжения войны».

Кроме того, он обвинил власти Украины в неопытности и авантюризме и призвал их «перестать врать о постоянных "победах"» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, проявляя уважение «к самым разнообразным мнениям граждан».