Названы самые уязвимые к укреплению рубля российские отрасли

ЦМАКП: укрепление национальной валюты особенно опасно для обрабатывающих сфер

У системно значимых отраслей российской экономики низкий запас прочности к укреплению курса рубля, сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Платежный баланс и обменный курс», передает РБК.

Эксперты рассчитали уровень «безубыточного» курса для каждой из них и выяснили, что укрепление национальной валюты особенно опасно для обрабатывающих сфер. При курсе до 45 рублей за доллар убытки оказались бы у таких отраслей, как добыча нефти, природного газа и других полезных ископаемых.

Для сферы обработки древесины и производства изделий из дерева назван критический курс в 53 рубля, а в производстве железнодорожных составов, воздушных и космических судов — 61 рубль за доллар. Эти отрасли в ЦМАКПе назвали самыми уязвимыми, они в «красной зоне».

Средняя уязвимость к колебаниям курса — у производства кокса и нефтепродуктов, металлургии, добычи угля, пищевой и мебельной промышленности.

Их безубыточный курс находится в интервале от 30 до 40 рублей за доллар. Самыми устойчивыми оказались добыча металлических руд, производство одежды, табачных изделий и бумаги, а также рыболовство и рыбоводство. Они могут работать без убытков при курсе ниже 16 рублей за доллар. Взять курс под контроль поможет стимулирование «целевого» импорта и частных инвестиций, уверены эксперты.

Ранее ассоциация «Русская сталь» предупредила государство об убытках отрасли, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Курс в 70 рублей за доллар и выше дает возможность поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже — уже убыток, сказал ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров.

