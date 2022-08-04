В Турции анонсировали выход трех судов с зерном с Украины

Министр обороны Турции Акар: три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа

Выход трех судов с зерном из портов Украины ожидается 5 августа. Такой анонс сделал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

Он уточнил, что выход кораблей запланирован в рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра (СКЦ). Хулуси Акар также добавил, что пустой турецкий сухогруз проследует на Украину за вывозом зерна после проверки в Стамбуле.

Ранее эксперты СКЦ в Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза Razoni, прибывшего в турецкую столицу с украинским зерном. По его итогам судну разрешили проход через пролив Босфор. «Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тысяч тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдет в Босфор», — заявили в турецком оборонном ведомстве.

Первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор» 2 августа.