Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном

Инспекторы СКЦ в Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза с украинским зерном

Фото: Diego Cupolo / Globallookpress.com

Эксперты Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза Razoni, прибывшего в турецкую столицу с украинским зерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

Минобороны Турции сообщило, что по итогам досмотра сухогрузу разрешили проход через пролив Босфор. «Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тысяч тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдет в Босфор», — уточнили в министерстве.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что судно под флагом Сьерра-Леоне, которое вышло из порта Одессы в утром в понедельник, 1 августа, прибыло в Стамбул. До этого сообщалось, что сухогруз Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». После прохождения пролива Босфор он направится в порт Триполи (Ливан).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Назван самый эффективный способ хранения сбережений
Комментатор UFC осудил призывы вернуть в США баскетболистку Грайнер
Зеленский признал превосходство российской армии в Донбассе
Ситуацию с газом в Европе назвали выгодной для России
Студент напал на одногруппника с мачете из-за любовного треугольника
В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном
Житель Подмосковья выбросил из окна компьютер и попал в автомобиль
Россияне избили подростков за смех в элитном ЖК и попали на видео
Разработан материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.