В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном

Инспекторы СКЦ в Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза с украинским зерном

Эксперты Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза Razoni, прибывшего в турецкую столицу с украинским зерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

Минобороны Турции сообщило, что по итогам досмотра сухогрузу разрешили проход через пролив Босфор. «Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тысяч тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдет в Босфор», — уточнили в министерстве.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что судно под флагом Сьерра-Леоне, которое вышло из порта Одессы в утром в понедельник, 1 августа, прибыло в Стамбул. До этого сообщалось, что сухогруз Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». После прохождения пролива Босфор он направится в порт Триполи (Ливан).