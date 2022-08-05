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Российские войска уничтожили до 150 бойцов ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило об уничтожении до 150 бойцов ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России в результате ракетного удара уничтожили до 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что Воздушно-космические силы России атаковали временные базы двух дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с гаубицами, а также склады с артиллерийским вооружением в районе Новоивановки Запорожской области.

По словам Конашенкова, в результате удара также были уничтожены две произведенные в США гаубицы М777 с боеприпасами к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», семь беспилотников и восемь орудий артиллерии.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4716 единиц военной автомобильной спецтехники, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, 789 боевых машин РСЗО, 4254 бронемашины, 361 зенитный ракетный комплекс, 1685 беспилотников, 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры ракетных ударов по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях с российского корабля. На записи видны моменты попаданий высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры Украины.

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Константин Лысяков
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