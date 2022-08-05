Байден высказался о перспективах обмена Грайнер

Президент США Байден заявил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена Грайнер

Президент США Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает РИА Новости. Спортсменка осуждена в РФ по делу о наркотиках.

«Я напряженно работаю над этим и испытываю надежду», — высказался Байден, отвечая на вопрос журналистов о перспективах обмена заключенными.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду гашишного масла. Также, осужденной предъявили штраф в 1 миллион рублей. Ее адвокат Мария Благоволина заявила агентству, что защита в ближайшее время планирует подать апелляционную жалобу.

28 июля представитель Белого дома Джон Кирби призвал Россию серьезно отнестись к предложению по обмену заключенным. Власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер.