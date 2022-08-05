Российский суд дал 8,5 года колонии судимому мужчине за убийство брата

В Комсомольске-на-Амуре осудили на 8,5 года 44-летнего мужчину, зарезавшего брата

В Хабаровском крае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы ранее судимого 44-летнего мужчину за убийство брата. Об этом в пятницу «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Фигурант признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ и будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года в квартире на Московском проспекте Комсомольска-на-Амуре пьяные мужчины поссорились и фигурант несколько раз ударил ножом брата в грудь, нанеся ему смертельные ранения. Затем он скинул тело погибшего с балкона.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 35-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство 56-летнего знакомого из мести за гибель брата.