Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский суд дал 8,5 года колонии судимому мужчине за убийство брата

В Комсомольске-на-Амуре осудили на 8,5 года 44-летнего мужчину, зарезавшего брата

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы ранее судимого 44-летнего мужчину за убийство брата. Об этом в пятницу «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Фигурант признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ и будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года в квартире на Московском проспекте Комсомольска-на-Амуре пьяные мужчины поссорились и фигурант несколько раз ударил ножом брата в грудь, нанеся ему смертельные ранения. Затем он скинул тело погибшего с балкона.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 35-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство 56-летнего знакомого из мести за гибель брата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
В офисном здании российского города взорвалась граната
Жители Подмосковья перечислили плюсы и минусы проживания в пригороде
Авиапассажирка променяла бойфренда на бизнес-класс и прослыла эгоисткой в сети
Трасс пообещала отказаться от посещений Тайваня в качестве премьера
Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси
Узбекистан и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном
Лавров обвинил Запад в попытке использовать AUKUS в интересах НАТО
Российский бизнес не поверил в специальный налоговый режим
Российский суд дал 8,5 года колонии судимому мужчине за убийство брата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.