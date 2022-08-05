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В Британии предупредили о рисках для Запада поддерживать Украину и Тайвань

The Guardian: в Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Обозреватель Саймон Дженкинс предупредил о возможных последствиях для Запада, если он продолжит заявлять о своей поддержке Украины и Тайваня любыми средствами. Об этом он сообщил в статье для издания The Guardian.

По мнению автора материала, это может привести к полномасштабному конфликту Запада с Россией и Китаем. Дженкинс провел аналогию с Вашингтоном в отношении Тайваня, который несмотря на свои заявления о поддержке принципа «одного Китая», сохраняет в силе соглашения о военной помощи Тайбэю. Похожая ситуация, в представлении обозревателя, происходит и с Киевом, которому на Западе повторяют о необходимости «поражения России», но опускают тот факт, что укрепление поддержки Украины может повлечь за собой более жесткую реакцию со стороны Москвы.

Дженкинс также сравнивает западное вмешательство за последние годы в дела других стран с имперскими войнами из-за которых погибли тысячи людей по всему миру. Он заявил, что Запад должен быть готов отступить.

Ранее в Германии объявили об упущенной возможности Запада выстроить взаимовыгодные отношения с Россией. Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн выразил мнение, что у Запада не получилось создать надежную архитектуру безопасности с учетом интересов России и других стран бывшего СССР. Подобное высказывание вызвало волну негодования у немецких политиков.

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Варвара Кузьмина
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