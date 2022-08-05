Девушка сходила в салон красоты и осталась с изуродованными бровями

Американка Изабель сделала микроблейдинг в салоне и осталась с бровями в виде зигзага

Жительница США сделала микроблейдинг в салоне красоты и показала неудачный результат процедуры. Соответствующим роликом она поделилась на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пользовательница сети Изабель рассказала, что сходила к мастеру, чтобы добиться эффекта натуральных густых бровей. Однако неумелая сотрудница изуродовала брови девушки, оставив ее с нарисованными в виде зигзага волосками. «Вместо натуральности я получила швы на лбу», — подписала она публикацию, которая набрала больше пяти миллионов просмотров.

Комментаторы поддержали автора видео, согласившись с ее мнением по поводу преображения. «Это просто ужасно», «Какой ужас, скажи имя мастера, чтобы никто к ней не попал», «Как она могла сотворить такое?», «Ужасный результат», «Бедная девушка», — высказывались юзеры под постом американки.

В мае блогерша Кристал Вейнсток сделала татуаж бровей в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. Жительница Гавайев записалась на популярную услугу микроблейдинга. На соответствующих кадрах брови девушки выглядели слишком большими и неестественно широкими, а имитирующие волоски линии выступали за контуры.