Популярная пляжная страна Европы приостановила выдачу виз россиянам
АТОР: Болгария решила приостановить выдачу виз россиянам на неопределенный срок
Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что это временное решение, однако как долго популярная пляжная страна Европы не будет выдавать визы, неизвестно. В дипмиссии пояснили, что на такие меры пошли в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации».