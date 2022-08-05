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Популярная пляжная страна Европы приостановила выдачу виз россиянам

АТОР: Болгария решила приостановить выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Фото: Dannyel Spasov / Unsplash

Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что это временное решение, однако как долго популярная пляжная страна Европы не будет выдавать визы, неизвестно. В дипмиссии пояснили, что на такие меры пошли в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации».

Ксения Жарова
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