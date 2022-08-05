Популярная пляжная страна Европы приостановила выдачу виз россиянам

АТОР: Болгария решила приостановить выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что это временное решение, однако как долго популярная пляжная страна Европы не будет выдавать визы, неизвестно. В дипмиссии пояснили, что на такие меры пошли в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации».