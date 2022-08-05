В Болгарии заявили об опасениях властей платить за газ в рублях

Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рублях

Болгария нуждается в поставках газа из России, однако власти страны опасаются платить за топливо в рублях. На это указал портал Dir.bg.

Автор материала указывает на подводные камни при подобной схеме оплаты. Он напомнил, что сейчас оплата производится при помощи специальных валютного и рублевого счетов в «Газпромбанке», вводя при этом посредника при оплате. В частности, на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. При этом платежное обязательство покупателя считается выполненным только после окончательного завершения трансфера.

«Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен», — говорится в статье.

О намерении перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли президент России Владимир Путин заявил в конце марта. Позже правительство опубликовало схему, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели будут открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке из средств валютных платежей за газ.