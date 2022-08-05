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В офисном здании российского города взорвалась граната

РЕН ТВ: один человек погиб при взрыве гранаты в офисном здании в Хабаровске

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Хабаровске произошел взрыв в офисном здании, в результате случившегося погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, все произошло в одном из строений на улице Павловича. По предварительным данным, в офисе российского города взорвалась граната.

Сотрудники полиции прибыли на место и начали разбираться в причинах инцидента.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде при взрыве в гараже погибли три человека. Позже рядом с местом взрыва в гаражах нашли гранату РГД-5.

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Анна Щербакова
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