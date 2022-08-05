Перечислены недопустимые платья для отпуска

Редакторы The Voice назвали платья с тугими поясами и пряжками недопустимыми для отпуска

Редакторы модного журнала The Voice перечислили недопустимые платья для отпуска. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь эксперты назвали неподходящими модели с тугими поясами и пряжками, которые давят на живот. Вместо них они рекомендуют взять с собой на отдых сарафаны свободного фасона или платье в стиле baby doll.

Кроме того, специалисты призывают отказаться от вещей, изготовленных из полиэстера и вискозы. По их словам, первый материал не пропускает влагу, из-за чего в нем будет некомфортно в жаркий день, а второй может вызвать аллергическую реакцию в виде зуда, покраснений и сыпи у обладательниц чувствительной кожи.

Вдобавок журналисты включили в свой список платья-футляры. По мнению авторов материала, упомянутые предметы гардероба сковывают движения и сильно облегают тело, подчеркивая тем самым недостатки фигуры.

В июле российский хирург-флеболог Армен Авакян назвал недопустимую одежду и обувь для полетов. Так, доктор объяснил, что не нужно брать с собой в путешествия обувь на высоком каблуке, с узким носом и без задников. По его мнению, данные предметы гардероба увеличивают риск получить травму, что может помешать при эвакуации из самолета. Помимо прочего, медик посоветовал не надевать во время путешествия слишком обтягивающую одежду из-за замедления оттока венозной крови.