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Блогерша заказала пошив платья онлайн и рассмеялась во время его примерки

Блогерша Деливия заказала пошив платья онлайн и рассмеялась, увидев качество исполнения

Фото: @delivia_26

Блогерша по имени Деливия (фамилия неизвестна) заказала пошив платья онлайн и рассмеялась во время примерки готового изделия. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом delivia_26 рассчитывала получить вечернее платье из полупрозрачной ткани, украшенной золотистыми узорами. Планировалось, что указанный наряд дополнят открытые плечи с воланами персикового цвета, а также крой, подчеркивающий фигуру.

Полученная в итоге почтой вещь кардинально отличалась от представлений Деливии по цвету, фасону, материалу и качеству исполнения. Кроме того, она не подходила девушке по размеру. «Выглядит так, будто они и не снимали с меня мерки», — удивленно отметила она.

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Упомянутое видео набрало более одного миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях, «Каждый раз, когда я смотрю на твое платье, я замечаю что-то новое. Как абстрактное искусство», «Думаю, несоответствие твоим меркам — не самое страшное в данном случае», «Я в шоке», — писали юзеры.

В апреле блогерша Эшли Лопес купила кожаное платье на сайте крупного американского маркетплейса Amazon и получила «костюм сосиски». По ее словам, в каталоге интернет-магазина вещь выглядела стильно и позиционировалась как одежда для плюс-сайз-покупательниц. Тем не менее наряд оказался настолько тесным, что покупательнице понадобилась помощь подруги, чтобы его надеть.

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Полина Гераскина
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