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Венгрия и Польша не поддержали план по сокращению потребления газа в ЕС

Совет Европы: Венгрия и Польша не поддержали план по сокращению потребления газа в ЕС

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Венгрия и Польша не поддержали план по сокращению потребления газа в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Совета Европы.

«Все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против», — говорится в документе.

Отмечается, что необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой. «Чтобы повысить энергобезопасность ЕС, Совет сегодня согласовал документ, предполагающий добровольное сокращение спроса на природный газ на 15 процентов этой зимой», — сказано в пресс-релизе.

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Марина Совина
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