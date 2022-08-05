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Джеймс Франко исполнит роль Фиделя Кастро в новом фильме

Джеймс Франко исполнит роль Фиделя Кастро в фильме про дочь кубинского революционера

Фото: Marco Alpozzi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер Джеймс Франко исполнит роль кубинского революционера Фиделя Кастро в фильме «Алина с Кубы» (Alina of Cuba). Об этом сообщает Variety.

Вместе с Франко в картине снимутся актеры Миа Маэстро, Аланна де ла Роса, Мария Сесилия Ботеро, Хардинг Джуниор и другие. Главную роль исполнит Ана Вильяфанье. Новый фильм расскажет о жизни внебрачной дочери Фиделя Кастро Алины, которая была оппозиционеркой режиму своего отца. В 1993 году она бежала с Кубы с помощью поддельных документов и парика.

Дата премьеры картины пока неизвестна. Режиссером выступит Мигель Бардем. Сценарий к фильму написали Хосе Ривера и Найло Круз. Съемки должны начаться 15 августа в Колумбии.

Ранее сообщалось, что Джеймс Франко вернется в кино после обвинений в домогательствах. Его первой работой после трехлетнего перерыва станет картина режиссера Билле Аугуста «Я, ты».

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Дениза Мацаева
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