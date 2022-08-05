Гуляющего по московскому пляжу чеченца с пистолетом сняли на видео

Очевидцы сняли на видео чеченца, гуляющего с пистолетом по пляжу Строгино в Москве

Уроженца Чечни с предметом, похожим на пистолет, заметили на пляже Строгино на северо-западе Москвы. Видео от очевидцев опубликовали в группе «Интересная Москва» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах посетитель городского пляжа обращает внимание на мужчину, который одет во все черное. Москвич называет незнакомца рейнджером и интересуется, почему тот разгуливает в жаркий день с оружием. Собеседник признается, что приехал из Грозного, а оружие является частью образа.

После непродолжительного диалога мужчины разошлись, гость столицы никому не грубил.

Ранее приезжий из Узбекистана избил 23-летнюю девушку и 6-летнего мальчика на детской площадке на улице Марьинский Парк на юго-востоке Москвы. Позже в отношении мужчины возбудили уголовное дело.