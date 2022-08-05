Гуляющего по московскому пляжу чеченца с пистолетом сняли на видео
Очевидцы сняли на видео чеченца, гуляющего с пистолетом по пляжу Строгино в Москве
Уроженца Чечни с предметом, похожим на пистолет, заметили на пляже Строгино на северо-западе Москвы. Видео от очевидцев опубликовали в группе «Интересная Москва» во «ВКонтакте».
На появившихся кадрах посетитель городского пляжа обращает внимание на мужчину, который одет во все черное. Москвич называет незнакомца рейнджером и интересуется, почему тот разгуливает в жаркий день с оружием. Собеседник признается, что приехал из Грозного, а оружие является частью образа.
После непродолжительного диалога мужчины разошлись, гость столицы никому не грубил.
Ранее приезжий из Узбекистана избил 23-летнюю девушку и 6-летнего мальчика на детской площадке на улице Марьинский Парк на юго-востоке Москвы. Позже в отношении мужчины возбудили уголовное дело.