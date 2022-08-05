Адвокат осужденной баскетболистки Грайнер рассказал о перспективах ее дела

Адвокат осужденной баскетболистки Грайнер рассказал о том, как будет обжалован приговор

Адвокат Александр Бойков, защищавший американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную на девять лет за контрабанду наркотиков, рассказал о перспективах ее уголовного дела и процедуре обжалования вердикта. Об этом сообщает ТАСС .

По словам адвоката, сейчас у Бриттни подавленное состояние; ни она, ни ее защита не согласны с таким жестким приговором. Подача и рассмотрение апелляции займет до трех месяцев. Процедура обжалования начнется, когда будет получено согласие Бриттни. В то же время Бойков считает, что после такого строгого приговора шансов на удовлетворение апелляции мало.

В судебной практике по такой статье обычно назначают сроки пять-шесть лет, а от трети до половины приговоров — с условным сроком.

Ранее сообщалось, что Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал баскетболистку на один миллион рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля и арестовали 5 марта. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств и заключили под стражу. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.