Сообщение о проведении «Хит-парада СССР» в храме Христа Спасителя опровергли

Сообщение о том, что в храме Христа Спасителя пройдет концерт «Хит-парад СССР», опровергли

Сообщение о том, что в храме Христа Спасителя 16 сентября состоится концерт «Хит-парад СССР», во время которого исполнят песни Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона, опровергли.

Первоисточником данных выступила публикация, появившаяся на сайте РБК вечером 3 августа. В материале утверждалось, что 16 сентября в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя пройдет концерт под названием «Хит-парад СССР». «На сцене выступят участники проектов "ТенорА XXI века" и Vegas, которые исполнят композиции Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и Эдуарда Хиля», — говорилось в материале.

В качестве источника автор публикации указал сайт «Афиша». Сейчас ссылка в материале РБК ведет на страницу коллектива «ТенорА XXI века» на сайте «Афиши». В списке предстоящих мероприятий у коллектива отсутствует «Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя. В этой связи проверить, действительно ли на ресурсе была информация о «Хит-параде СССР», не представляется возможным.

Представитель Фонда храма Христа Спасителя в разговоре с «Лентой.ру» 4 августа заявил, что информация о проведении мероприятия не соответствует действительности. «Нет, такого мероприятия не будет проводиться. Ни переговоров не велось, ни договор не заключался, это все какой-то фейк», — сказал он.

В свою очередь, художественный руководитель арт-проекта «ТенорА XXI века» Дмитрий Сибирцев сообщил, что музыкантов не приглашали участвовать в «Хит-параде СССР». «Насчет этого концерта — я вообще не понимаю, откуда он взялся и кто его инициировал. Мы на это дело не подписывались, я вам так скажу. Мне уже даже звонили зрители и спрашивали, можно ли купить билет, чем ввергли меня вообще в недоумение», — высказался он. Сибирцев добавил, что 16 сентября у коллектива запланирован концерт в культурном центре «Меридиан». Он подчеркнул, что на этом мероприятии будет представлена не музыка времен СССР, а «совершенно другая программа».

При этом на популярных ресурсах по продаже билетов еще осталась реклама предстоящего мероприятия. Например, на сайтах Ticketland, Redkassa и «Яндекс.Афиша» можно увидеть анонсы концерта. Однако оформить покупку билетов нельзя.

Информация о проведении «Хит-парада СССР» в храме Христа Спасителя широко не распространилась в СМИ. Помимо РБК, об этом также написали издания Москвич Mag, Vesma.today и msk1.ru. Позднее РБК, Москвич Mag и msk1.ru добавили в свои статьи опровержения.

Материалы с комментариями, опровергающие новость о концерте, выпустили многие крупные СМИ, в частности, РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс».

Данные о том, что в храме Христа Спасителя якобы пройдет «Хит-парад СССР», практически не распространились в соцсетях. Информация о концерте появилась лишь в небольшом числе групп на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Значительно больше в этих соцсетях можно было встретить опровержений.