Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Побывавшая в Италии россиянка раскрыла удивляющие итальянцев привычки русских

Автор блога «Тут вам не там» раскрыла, что в Италии не принято сочетать пасту с курицей

Фото: amirali mirhashemian / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в итальянской Венеции и выяснила главные пищевые различия итальянцев и русских. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что в Италии много правил, касающихся того, какой должна быть паста. Например, к каждому отдельному виду идет свой соус, солить воду необходимо крупными кристаллами соли, а готовить блюдо нужно обязательно до состояния «аль денте». Девушка также заметила, что в ресторанах невозможно найти пасту или пиццу с морепродуктами и сыром, так как это считается плохим вкусовым сочетанием. Такое же правило касается и курицы. «"Я плохо себя чувствую, наверное, потому, что пропустил обед и вообще стал есть не по расписанию" — после этих слов я в очередной раз понимаю, насколько итальянцы помешаны на правилах питания. Мой режим "ем тогда, когда захочу" вызывает у них шок», — раскрыла еще одно удивляющее итальянцев правило автор блога.

Материалы по теме:
«Купи осьминога — порадуй тещу!» Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
«Купи осьминога — порадуй тещу!»Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
11 сентября 2019
Святая земля Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
Святая земляАлкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
30 апреля 2020

Кроме того, россиянка отметила, что в Италии не принято пить капучино после 12 дня. По словам путешественницы, ее знакомый итальянец раскритиковал ее за эту привычку, объяснив это тем, что молоко хуже усваивается организмом во второй половине дня. При этом жители Апеннинского полуострова не имеют предубеждений насчет правильного времени употребления алкоголя.

«Это нормально. Если их организм привык пить в это время, значит, все нормально», — заявили россиянке в ответ на ее удивление по поводу распития итальянцами апероля в 11 утра.

Ранее в феврале другая российская туристка, побывавшая на отдыхе в Италии, рассказала о странных пищевых привычках итальянцев. Девушку поразило, что в Италии к пасте часто приносят хлеб, а также выпивают после нескольких бокалов вина чашку крепкого эспрессо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине
Парень узнал отношение девушки к одному знаку зодиака и сбежал со свидания
Побывавшая в Италии россиянка раскрыла удивляющие итальянцев привычки русских
Япония попросила Mitsui и Mitsubishi остаться в «Сахалине-2»
WP узнала о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
Психолог назвал основы здоровой самокритики
Более 10 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Таиланде
Кардиолог перечислил главные факторы риска развития тромбоза
Врач-диетолог рассказала о последствиях употребления холодной еды
Стало известно об обезвреживании спящей ячейки украинских диверсантов в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.