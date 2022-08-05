Побывавшая в Италии россиянка раскрыла удивляющие итальянцев привычки русских

Автор блога «Тут вам не там» раскрыла, что в Италии не принято сочетать пасту с курицей

Российская тревел-блогерша побывала в итальянской Венеции и выяснила главные пищевые различия итальянцев и русских. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что в Италии много правил, касающихся того, какой должна быть паста. Например, к каждому отдельному виду идет свой соус, солить воду необходимо крупными кристаллами соли, а готовить блюдо нужно обязательно до состояния «аль денте». Девушка также заметила, что в ресторанах невозможно найти пасту или пиццу с морепродуктами и сыром, так как это считается плохим вкусовым сочетанием. Такое же правило касается и курицы. «"Я плохо себя чувствую, наверное, потому, что пропустил обед и вообще стал есть не по расписанию" — после этих слов я в очередной раз понимаю, насколько итальянцы помешаны на правилах питания. Мой режим "ем тогда, когда захочу" вызывает у них шок», — раскрыла еще одно удивляющее итальянцев правило автор блога.

Кроме того, россиянка отметила, что в Италии не принято пить капучино после 12 дня. По словам путешественницы, ее знакомый итальянец раскритиковал ее за эту привычку, объяснив это тем, что молоко хуже усваивается организмом во второй половине дня. При этом жители Апеннинского полуострова не имеют предубеждений насчет правильного времени употребления алкоголя.

«Это нормально. Если их организм привык пить в это время, значит, все нормально», — заявили россиянке в ответ на ее удивление по поводу распития итальянцами апероля в 11 утра.

Ранее в феврале другая российская туристка, побывавшая на отдыхе в Италии, рассказала о странных пищевых привычках итальянцев. Девушку поразило, что в Италии к пасте часто приносят хлеб, а также выпивают после нескольких бокалов вина чашку крепкого эспрессо.