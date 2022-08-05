Китай обвинил Японию в попытке оправдать «правонарушителей» позицией по Тайваню

МИД КНР обвинила власти Японии в попытке оправдать «правонарушителей» позицией по Тайваню

Заявления официальных лиц Японии о напряженности в Тайваньском проливе являются ничем иным как попыткой оправдать «правонарушителей». С подобным обвинением выступила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает Reuters.

Помимо прочего, Хуа Чуньин отметила, что «китайский народ очень недоволен» и указала, что «Япония несет историческую ответственность за тайваньский вопрос и не имеет права делать безответственные замечания по вопросам Тайваня».

Резкие замечания Пекина прозвучали после того, как министры иностранных дел стран Группы семи (G7), включая Японию, призвали Китай урегулировать напряженность вокруг Тайваньского пролива мирным путем. Позиция G7 побудила Китай отменить запланированную встречу министра иностранных дел Ван И с его японским коллегой на полях АСЕАН в Камбодже.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Вашингтона серьезными последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона. Дипломат назвал поездку Пелоси на остров вульгарной комедией.

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, вопреки предупреждению официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь, который заявил, что, если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».