США предрекли негативные последствия визита Пелоси на Тайвань

Политолог Коновалов предрек США негативные последствия из-за визита Пелоси на Тайвань

США выгодно спровоцировать конфликтную ситуацию на Тайване, однако в долгосрочной перспективе американцы получат от этого только негативные последствия. Так считает военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Он поделился своим мнением в беседе с «Лентой.ру».

Американцам не нужен сильный Китай, отметил Коновалов. США пробовали создать в регионе альянс, однако он оказался не способным сдержать Пекин.

«Ну создали американцы AUKUS, в который входят Великобритания, Австралия и США, как раз в противовес Китаю. И что это изменило? Ничего. Есть еще союзники: Япония и Южная Корея. Но они ведут себя достаточно осторожно. Этими силами каким-то образом блокировать усиливающиеся возможности военные, экономические и географические, я имею в виду расширение Китаем зон своего влияния, невозможно. Они не могут этого остановить», — указал военный эксперт.\

Для США остается единственный путь ослабления Китая — вовлечение его во внутренний военный конфликт.

«Для американцев выгодно спровоцировать ситуацию вокруг Тайваня. Так они обычно и действуют, это в их стиле: пойти на провокацию ради достижения близлежащих целей. Американцы в долгую не играют, в отличие от китайцев. У них вот выборы на носу и им нужно повысить демократической партии и господина Байдена в частности», — высказался Коновалов.

Визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань американцам удалось обратить на себя внимание международного сообщества, убежден собеседник «Ленты.ру».

Это была заметная акция. Но надо помнить что международное сообщество расколото. Европа, США и Канада — это не весь мир. А остальной мир далеко не сторонник США и их действий, а тем более вот таких провокационных Иван Коновалов политолог

«Если смотреть в долгую, то у Китая есть перспективы использовать все это в своих целях как стране, которой в общем-то нанесли политическое оскорбление. Пекин имеет право действовать в ответ. Действовать продумано, как это обычно и делают в Китае. А США сыграли небольшую игру, сорвали, как им кажется, куш. Но это пройдет как только пройдут выборы, которые в любом случае демократы провалят», — резюмировал Коновалов.

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Китая ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ на это Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.