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Украина получит неудовлетворительно мало БТР от Испании

El Pais: передача Украине 20 БТР M-113 «вряд ли удовлетворит требования Зеленского»

Фото: Spc. Tyler Kingsbury / Wikipedia

Министерство обороны Испании планирует передать Украине 20 американских бронетранспортеров (БТР) М113. Об этом сообщает издание El País.

В издании уточнили, что военная техника будет передана украинской стороне на безвозмездной основе, однако предположили, что подобная поставка может оказаться слишком малой для Киева и «вряд ли удовлетворит требования [президента Украины] Владимира Зеленского».

Отмечается также, что, помимо 20 БТР, украинским властям было предложено передать батарею маловысотных зенитных ракет Shorad Aespide.

Ранее стало известно о секретной передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовиков Су-25, купленных у Киева в 2001 году. В македонском Минобороны сообщили, что точные детали этого решения будут выведены из-под грифа «секретно» и обнародованы позднее.

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Георгий Нестеров
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