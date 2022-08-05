В Еврокомиссии заявили об уверенности в санкциях вопреки энергокризису

Представитель ЕК заявил, что страны ЕС будут соблюдать санкции в отношении угля из России

Европейская комиссия требует от стран Евросоюза соблюдения санкций в отношении российского угля, вступающих в силу в этом месяце, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Его цитирует ТАСС.

По его словам, эмбарго, ставшее частью апрельского пятого пакета санкций, будет реализовываться вопреки энергокризису в регионе. «10 августа заканчивается переходный период, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», — пояснил Мамер.

На фоне перспективы отказа от российского угля весной резко увеличился экспорт в Европу украинского угля — до 54 тысяч и 82 тысяч тонн в апреле и мае, хотя за весь 2021 год поставки составили всего 11,3 тысячи тонн, а за 2020-й — 2,6 тысячи. Рост экспорта обусловлен сокращением внутреннего потребления страны за счет потери контроля над заводами.

В первые пять месяцев года поставки в Европу нарастил и Казахстан. В январе-мае он поставил в ЕС почти в два раза больше угля, чем за весь 2021 год. Эксперты полагают, что Казахстан может продолжить наращивать продажу угля в страны Евросоюза, если только не столкнется с противодействием со стороны Москвы.