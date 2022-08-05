Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении взвода РСЗО «Град» под Харьковом

Минобороны России сообщило об уничтожении взвода РСЗО «Град» ВСУ в Харьковской области

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки российским военным удалось уничтожить взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 5 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтоженный взвод располагался в населенном пункте Чугуев. Кроме того, российской армией были поражены три взвода гаубиц Д-30 в Донецкой народной республике (ДНР).

Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

По словам Конашенкова, за сутки были сбиты три баллистические ракеты противника «Точка-У». Он добавил, что всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс.

Ранее Минобороны России докладывало о подавлении трех взводов реактивных систем «Град» Украины в ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ
Игрока АПЛ заподозрили в связях с мафией из-за желтой карточки
США продолжат переговоры с Россией об обмене заключенными
Россияне начали больше доверять Путину
Россия решила выслать болгарских дипломатов
В iPhone предсказали появление рекордной памяти
Российский стилист перечислила самые модные стрижки 2022 года
В России допустили ухудшение ситуации с урожаем зерна
В Британии впервые за год подешевело жилье
Москвичам запретили купаться в трех столичных водоемах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.