Минобороны сообщило об уничтожении взвода РСЗО «Град» под Харьковом

Минобороны России сообщило об уничтожении взвода РСЗО «Град» ВСУ в Харьковской области

За минувшие сутки российским военным удалось уничтожить взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 5 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтоженный взвод располагался в населенном пункте Чугуев. Кроме того, российской армией были поражены три взвода гаубиц Д-30 в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам Конашенкова, за сутки были сбиты три баллистические ракеты противника «Точка-У». Он добавил, что всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс.

Ранее Минобороны России докладывало о подавлении трех взводов реактивных систем «Град» Украины в ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.