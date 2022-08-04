Российские войска подавили три взвода украинских реактивных систем «Град» в ДНР

Минобороны заявило о подавлении трех взводов реактивных систем «Град» Украины в ДНР

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили на огневых позициях три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 4 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы России подавили четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30. По словам Конашенкова, противник расположил огневые позиции военной техники возле населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка в ДНР.

Представитель оборонного ведомства добавил, что за сутки российским средствам противовоздушной обороны удалось перехватить пять снарядов РСЗО в ДНР и Херсонской области. Также были сбиты четыре беспилотника ВСУ в Харьковской области и ДНР.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4696 единиц военной автомобильной спецтехники, 3251 орудие полевой артиллерии и миномет, 786 боевых машин РСЗО, 4244 бронемашины, 361 зенитный ракетный комплекс, 1673 беспилотника, 261 самолет и 145 вертолетов.

Ранее ведомство показало видео работы российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые могут сбивать стоящие на вооружении Украины беспилотники Bayraktar. На кадрах видно наведение орудия на цель, а после — кадры с обломками уничтоженных беспилотников.