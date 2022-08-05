Женщина наняла мужу любовницу за 25 тысяч рублей в месяц

Daily Star: женщина наняла в соцсетях любовницу для мужа и пообещала ей жалование

Жительница Таиланда организовала в соцсетях кампанию по поиску любовницы для мужа. Об этом сообщает Daily Star.

44-летняя Паттима опубликовала в TikTok вакансию любовницы для мужа. К кандидаткам предъявлялись многочисленные требования. Им следовало быть не младше 30 и не старше 35 лет, иметь оконченное высшее образование или ученую степень и медицинскую справку об отсутствии ВИЧ. Взамен любовнице обещали жалование, составляющее 15 тысяч бат (25 тысяч рублей) в месяц, бесплатное проживание и питание.

«Две сотрудницы будут наняты для помощи с документами в офисе, еще одна должна будет заботиться обо мне, моем муже и моем ребенке», — отметила Паттима и пообещала, что будет хорошо относиться к любовницам мужа, но им придется помогать ей по хозяйству.

«Я предоставляю своему мужу возможность выбирать, с кем он хочет спать или быть. Никакого расписания не будет, он сможет выбирать самостоятельно», — сказала она.

Запись набрала более 56 тысяч лайков и две тысячи комментариев. В результате пара нашла 33-летнюю женщину, которая присоединилась к семье в качестве любовницы.

Позднее Паттима рассказала, что женщина не совсем соответствовала ожиданиям мужа. Хотя изначально она заявляла о наборе трех кандидаток, после этого вакансия была закрыта.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из штата Орегон, США, привела в дом любовницу и не пожалела о своем решении. Они по очереди устраивают свидания с ней, пока третий партнер присматривает за детьми.

