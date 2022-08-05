Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина наняла мужу любовницу за 25 тысяч рублей в месяц

Daily Star: женщина наняла в соцсетях любовницу для мужа и пообещала ей жалование

Кадр: @natpattheema789 / TikTok

Жительница Таиланда организовала в соцсетях кампанию по поиску любовницы для мужа. Об этом сообщает Daily Star.

44-летняя Паттима опубликовала в TikTok вакансию любовницы для мужа. К кандидаткам предъявлялись многочисленные требования. Им следовало быть не младше 30 и не старше 35 лет, иметь оконченное высшее образование или ученую степень и медицинскую справку об отсутствии ВИЧ. Взамен любовнице обещали жалование, составляющее 15 тысяч бат (25 тысяч рублей) в месяц, бесплатное проживание и питание.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

«Две сотрудницы будут наняты для помощи с документами в офисе, еще одна должна будет заботиться обо мне, моем муже и моем ребенке», — отметила Паттима и пообещала, что будет хорошо относиться к любовницам мужа, но им придется помогать ей по хозяйству.

«Я предоставляю своему мужу возможность выбирать, с кем он хочет спать или быть. Никакого расписания не будет, он сможет выбирать самостоятельно», — сказала она.

Запись набрала более 56 тысяч лайков и две тысячи комментариев. В результате пара нашла 33-летнюю женщину, которая присоединилась к семье в качестве любовницы.

Позднее Паттима рассказала, что женщина не совсем соответствовала ожиданиям мужа. Хотя изначально она заявляла о наборе трех кандидаток, после этого вакансия была закрыта.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из штата Орегон, США, привела в дом любовницу и не пожалела о своем решении. Они по очереди устраивают свидания с ней, пока третий партнер присматривает за детьми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
Влияние ускоренной девалютизации на курс рубля оценили
Россиянка поделилась воспоминаниями о жизни в маленьком советском городе
Описаны дальнейшие шаги Китая в отношении Тайваня
Врач предупредил о риске развития рака из-за пирсинга
Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование
Стало известно о выходе судна c зерном из порта Черноморска
Женщина наняла мужу любовницу за 25 тысяч рублей в месяц
Стало известно о применении союзными силами оружия калибра НАТО
Посольство России обвинило США в «охоте» на россиян при их выезде за границу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.