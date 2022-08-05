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Мосбиржа отложила допуск дружественных нерезидентов к фондовому рынку

Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Нерезиденты из дружественных стран с понедельника, 8 августа, получат возможность совершать операции только на срочном рынке. Мосбиржа отложила их допуск на фондовый рынок, поскольку для этого требуется донастройка биржевых систем. Об этом сообщается на сайте площадки.

«В связи с указом президента России №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем», — говорится в сообщении. О дате предоставления доступа на фондовый рынок Мосбиржа сообщит отдельно.

Уточняется, что профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о них.

26 июля Московская биржа заявляла, что с 8 августа допустит иностранцев из дружественных государств ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках.

5 августа президент Владимир Путин подписал указ, который фактически вводит специальные ограничения на действия недружественных компаний и акционеров до конца 2022 года. До 31 декабря запрещены какие-то изменения долей акционеров в стратегических компаниях России.

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Марина Совина
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