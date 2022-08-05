Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган заявил о новой странице в вопросах сотрудничества с Путиным

Эрдоган заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества

Фото: Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Его слова передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, турецкий президент уточнил, что переговоры в Сочи означают новый этап в отношениях Москвы и Анкары. Он добавил, что за переговорами глав государств на данный момент следит весь мир.

К темам «новой страницы» во взаимодействии России и Турции Эрдоган отнес вопросы по ситуации в Сирии, сотрудничество в энергетической сфере, экспорт украинского зерна в Черном море, туризм, а также ряд региональных вопросов.

Ранее сообщалось, что Путин лично поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за его участие в достижении соглашения по зерну. Российский лидер отметил, что вопрос поставок удобрений и зерна крайне актуален для многих развивающихся стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Главу Херсонской области госпитализировали в Крыму
Тимати построит культурно-образовательный центр
Cтало известно о возможном отравлении главы Херсонской области
Эрдоган заявил о новой странице в вопросах сотрудничества с Путиным
Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зерну
Путин призвал Европу благодарить Турцию за «Турецкий поток»
Письмо Джона Леннона Полу Маккартни выставят на аукцион
Момент ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе попал на видео
Латвия назвала условия для выдачи виз россиянам
Нейрохирург назвал основные причины боли в спине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.