Эрдоган заявил о новой странице в вопросах сотрудничества с Путиным

Эрдоган заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Его слова передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, турецкий президент уточнил, что переговоры в Сочи означают новый этап в отношениях Москвы и Анкары. Он добавил, что за переговорами глав государств на данный момент следит весь мир.

К темам «новой страницы» во взаимодействии России и Турции Эрдоган отнес вопросы по ситуации в Сирии, сотрудничество в энергетической сфере, экспорт украинского зерна в Черном море, туризм, а также ряд региональных вопросов.

Ранее сообщалось, что Путин лично поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за его участие в достижении соглашения по зерну. Российский лидер отметил, что вопрос поставок удобрений и зерна крайне актуален для многих развивающихся стран.