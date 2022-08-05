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Посольство России обвинило США в «охоте» на россиян при их выезде за границу

Посольство России в США: с 2008 года зафиксировано более 50 случаев задержания россиян

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Соединенные Штаты развернули настоящую «охоту» на россиян при выезде за границу. С таким обвинением выступило посольство России в США в Telegram.

Уточняется, что с 2008 года было зафиксировано свыше 50 подобных случаев. По информации диппредставительства, на данный момент в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста россиян. «Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», — говорится в сообщении.

Таким образом российская дипмиссия прокомментировала заявления Вашингтона с критикой решения российского суда приговорить к 9 годам колонии американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. В посольстве призвали перестать искажать факты и «перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую». Также в диппредставительстве отметили, что решение по данному делу «полностью соответствует букве и духу российского законодательства».

Американку Бриттни Грайнер задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу. 4 августа Химкинский суд признал баскетболистку виновной в контрабанде наркотиков.

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