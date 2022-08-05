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Муниципалитетам Херсонской области вернут прежние названия

Замглавы администрации Херсонской области: муниципалитетам региона вернут прежние названия
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов. Кадр: Стремоусов Кирилл / YouTube

В Херсонской области муниципалитетам вернут прежние названия, существовавшие до переименования украинскими властями в рамках политики декоммунизации. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, одним из первых переименуют город Алешки, который до проведения Киевом декоммунизации назывался Цюрупинском.

В июне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова). Свою инициативу он обосновал тем, что на сегодняшний день выходцы из соответствующих регионов находятся на руководящих постах многих населенных пунктов республики, являясь при этом «сатрапами киевского националистического режима».

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Алевтина Запольская
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