Длившиеся более четырех часов переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи завершились. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Да. Завершились», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Встреча двух лидеров в сочинском санатории «Русь» длилась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

Также есть вероятность, что во время беседы Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.