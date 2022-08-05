Российский подросток пойдет под суд за попытку продажи наркотиков

В Липецкой области подросток пойдет под суд за попытку распространения наркотиков

В Липецкой области суд рассмотрит дело 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле юноша познакомился в мессенджере с человеком, который предложил ему распространять запрещенные вещества за деньги. Фигурант согласился и получил данные о местонахождении запрещенного вещества. Он нашел тайник и собирался продать наркотик через Интернет.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего в городе Грязи 28 апреля и изъяли у него пять свертков массой около двух грамм с наркотическим веществом. Фигурант не признал вину и отказался давать показания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.