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Российский подросток пойдет под суд за попытку продажи наркотиков

В Липецкой области подросток пойдет под суд за попытку распространения наркотиков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Липецкой области суд рассмотрит дело 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле юноша познакомился в мессенджере с человеком, который предложил ему распространять запрещенные вещества за деньги. Фигурант согласился и получил данные о местонахождении запрещенного вещества. Он нашел тайник и собирался продать наркотик через Интернет.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего в городе Грязи 28 апреля и изъяли у него пять свертков массой около двух грамм с наркотическим веществом. Фигурант не признал вину и отказался давать показания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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