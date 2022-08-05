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На Украине сообщили о гибели полковника разведки

На Украине сообщили о гибели полковника ГУР Попова

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Стало известно о гибели полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Руслана Попова. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Хотя Попов уже вышел на пенсию за выслугу лет, с 2014 года он участвовал в боевых действиях на Донбассе. Отмечается, что на момент начала российской спецоперации полковник находился в Мариуполе. Офицер имел ряд наград, указом украинского президента Владимира Зеленского был посмертно удостоен звания Героя Украины.

27 июля сообщалось о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александра Кукурбы. В апреле ему было присвоено звание Героя Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил о гибели командира 28-й одесской бригады Виталия Гуляева. По словам Гончаренко, полковник участвовал в боях еще с 2014 года, а командиром бригады, дислоцированной в Одессе, стал в сентябре 2021-го.

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Алина Гончарова
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