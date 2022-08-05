Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Девять жителей пострадали под Харьковом из-за конфликта с украинскими солдатами

Минобороны заявило, что ВСУ стреляли по жителям под Харьковом, пострадали девять человек

Фото: Scott Olson / Getty Images

Вооруженные силы Украины открыли огонь по мирным жителям под Харьковом из-за их отказа освобождать дома для размещения техники и иностранных наемников. Об этом журналистам сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что командование 92-й механизированной бригады украинской армии запланировало разместить в домах наемников, а на придомовых участках установить технику и артиллерию.

Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

«Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу», — заявили в Минобороны, уточнив, что в результате стрельбы пострадали девять человек в Шестаково и в Верхнем Салтове.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о поражении четырех пунктов управления ВСУ в районе населенных пунктов Артемовск, Северск и Выводово Днепропетровской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ
Москвичам предрекли тропические ночи
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
У гигантских вирусов обнаружили способность собирать клеточные ядра
Лукашенко пообещал «поснимать головы» белорусским чиновникам
Девять жителей пострадали под Харьковом из-за конфликта с украинскими солдатами
Путин подписал указ о спецмерах в энергетике из-за «недружественных стран»
В Бердянске сообщили о разминировании порта
Ozon и Wildberries призовут к ответу за продажу контрафакта
Раскрыты варианты названия кофеен экс-Starbucks в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.