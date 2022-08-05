Девять жителей пострадали под Харьковом из-за конфликта с украинскими солдатами

Минобороны заявило, что ВСУ стреляли по жителям под Харьковом, пострадали девять человек

Вооруженные силы Украины открыли огонь по мирным жителям под Харьковом из-за их отказа освобождать дома для размещения техники и иностранных наемников. Об этом журналистам сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что командование 92-й механизированной бригады украинской армии запланировало разместить в домах наемников, а на придомовых участках установить технику и артиллерию.

«Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу», — заявили в Минобороны, уточнив, что в результате стрельбы пострадали девять человек в Шестаково и в Верхнем Салтове.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о поражении четырех пунктов управления ВСУ в районе населенных пунктов Артемовск, Северск и Выводово Днепропетровской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).