Минобороны отчиталось о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Минобороны заявило о поражении четырех пунктов управления ВСУ за сутки

Российская авиация и артиллерия за сутки поразила четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам 5 августа сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что были поражены пункты в районе населенного пункта Артемовск, Северск и Выводово Днепропетровской области. Кроме того, в 182 районах российские военные поразили живую силу и технику ВСУ.

В Минобороны добавили, что в районе населенных пунктов Константиновка и Артемовск Донецкой народной республики удалось уничтожить два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Ранее Минобороны России опубликовало ролик, на котором запечатлена атака огнеметчиков Западного военного округа на опорный пункт ВСУ. На кадрах группа российских военнослужащих обсуждает план атаки по объектам на полученных координатах.