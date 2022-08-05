Потасовка работников московского кафе «Вкусно — и точка» попала на видео

В Москве сотрудники кафе «Вкусно — и точка» устроили потасовку на кухне и попали на видео

В одном из столичных кафе «Вкусно — и точка» произошла потасовка сотрудников. Конфликт работников попал на видео, кадры публикуют «Известия».

На кадрах видно, что сотрудники кафе устроили потасовку прямо на рабочем месте — на кухне, и их приходится разнимать менеджеру заведения. Вокруг дерущихся собралась толпа коллег. В чем была причина конфликта, не уточняется.

Руководство компании уже проводит проверку по факту случившегося.

«В причинах конфликта разбираются менеджеры», — приводит «Газета.Ru» слова представителя компании Натальи Меркушовой.

Ранее на видео попала массовая драка с битами и оружием у кафе в Мурманске.