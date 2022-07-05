Силовые структуры
Массовая драка с битами и оружием у мурманского кафе попала на видео
Массовая драка с битами и оружием у кафе в Мурманской области попала на видео
Массовая драка с битами и оружием у кафе в городе Ковдор Мурманской области попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Коммерсантъ».
На записи видно, что трое участников драки избивают одного мужчину, а полиция открывает огонь в воздух. Также заметно, что отдельные фигуранты столкновения пускают в ход бейсбольные биты и газовые баллончики.
Ранее стало известно, что сотрудники областного управления Следственного комитета России начали расследовать обстоятельства дела по факту грубого нарушения общественного порядка.