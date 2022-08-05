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Мировые цены на еду рекордно упали

Bloomberg: мировые цены на продовольствие упали после возобновления экспорта из Украины

Фото: Wang Yiliang / globallookpress.com

На фоне возобновления экспорта зерна со стороны Украины мировые цены на еду рекордно упали. Как сообщает Bloomberg, индекс мировых цен на продукты питания ООН в июле упал почти на 9 процентов.

«Увеличение сезонных запасов в Аргентине и Бразилии, где урожай кукурузы в прошлом году рос быстрее, чем в прошлом году, также помогло ослабить давление на цены», — прокомментировали в ООН. Тем не менее цены остаются высокими, оказывая давление на домохозяйства с низкими доходами и усиливая глобальный голод. Цены на пшеницу и кукурузу снизились в прошлом месяце после того, как Москва и Киев достигли соглашения об открытии украинских портов, а первое судно отплыло из Одессы. Но, чтобы нарастить экспорт, придется решить еще множество вопросов.

Цены на продовольствие уже выросли во время пандемии из-за проблем с логистикой, а по мере восстановления экономики спрос превысил предложение. Сейчас с началом сбора урожая в Северном полушарии опасения по поводу надвигающейся рецессии сказываются на сырьевых товарах.

Ранее стало известно, что сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с украинской кукурузой вышли из портов в Одесской области и направились в Стамбул. Polarnet доставит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen перевезет 13 041 тысячу тонн кукурузы в порт Teesport в Великобритании, а Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонны кукурузы в исландский Рингаскидди.

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Платон Щукин
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