Bloomberg: мировые цены на продовольствие упали после возобновления экспорта из Украины

На фоне возобновления экспорта зерна со стороны Украины мировые цены на еду рекордно упали. Как сообщает Bloomberg, индекс мировых цен на продукты питания ООН в июле упал почти на 9 процентов.

«Увеличение сезонных запасов в Аргентине и Бразилии, где урожай кукурузы в прошлом году рос быстрее, чем в прошлом году, также помогло ослабить давление на цены», — прокомментировали в ООН. Тем не менее цены остаются высокими, оказывая давление на домохозяйства с низкими доходами и усиливая глобальный голод. Цены на пшеницу и кукурузу снизились в прошлом месяце после того, как Москва и Киев достигли соглашения об открытии украинских портов, а первое судно отплыло из Одессы. Но, чтобы нарастить экспорт, придется решить еще множество вопросов.

Цены на продовольствие уже выросли во время пандемии из-за проблем с логистикой, а по мере восстановления экономики спрос превысил предложение. Сейчас с началом сбора урожая в Северном полушарии опасения по поводу надвигающейся рецессии сказываются на сырьевых товарах.

Ранее стало известно, что сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с украинской кукурузой вышли из портов в Одесской области и направились в Стамбул. Polarnet доставит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen перевезет 13 041 тысячу тонн кукурузы в порт Teesport в Великобритании, а Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонны кукурузы в исландский Рингаскидди.